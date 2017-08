Fahrradschlösser Je dicker, desto besser

Rund 300.000 Fahrräder werden in Deutschland jedes Jahr als gestohlen gemeldet. Wer verhindern will, dass sein Rad gestohlen wird, braucht ein gutes und widerstandsfähiges Schloss. Aber nicht jedes hält, was es verspricht, wie eine Untersuchung der Stiftung Warentest zeigte.

Von Dieter Nürnberger