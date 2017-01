Marion Borowy hatte doppeltes Pech: Ihr wurden innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Fahrräder gestohlen.

"Einmal mitten in der Stadt und einmal an der S-Bahn. Ich habe einfach nicht geglaubt, dass am helllichten Tag mein Fahrrad, das nichts Besonderes war, geklaut wird."

Marion Borowys spezielle Fahrradversicherung zahlte zwar, kündigte ihr die Police aber anschließend. Eine neue möchte sie nicht, zu teuer, findet sie. Eine günstigere Lösung: die Hausratversicherung mit Zusatzoption. Hier erweitert man die Versicherung um den Baustein Fahrraddiebstahl. Elke Weidenbach, Expertin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen:

"Die Hausratversicherung wird dann auch in der Regel teurer, allerdings ist das Mehr an Beitrag, was man hierfür bezahlen muss, nicht so hoch wie über eine spezielle Fahrradversicherung. Bei der Fahrradversicherung muss man jedes einzelne Fahrrad auch einzeln versichern. Bei der Hausratversicherung macht man das pauschal."

Fahrräder von Angehörigen mitversichern

Und kann außerdem weniger teure Fahrräder aller Familienmitglieder mitversichern lassen. Der Beitrag richtet sich nach der vereinbarten Versicherungssumme für den Hausrat. Davon kann man beispielsweise ein Prozent für die Fahrräder vorsehen lassen. Bei einer Versicherungssumme von 50.000 Euro wären das 500 Euro für die Räder. Doch Achtung: Gilt bei den speziellen Fahrradversicherungen ein 24-Stundenschutz, spielt bei vielen Hausratversicherungen immer noch der Zeitpunkt des Diebstahls eine wichtige Rolle.

"Da haben viele Versicherer die Regelung, dass das Fahrrad in der Zeit von sechs Uhr morgens und 22 Uhr abends versichert, befindet sich das Fahrrad nach 22 Uhr beispielsweise vor dem Haus angekettet und wird dann gestohlen, dann besteht kein Versicherungsschutz."

Besserer Schutz, aber höhere Kosten

Für teure Fahrräder kann sich eine spezielle Fahrradversicherung lohnen. Die hat jedoch ihren Preis. Wer beispielsweise ein Rad im Wert von 1 000 Euro versichern will, muss zwischen rund 104 Euro und 160 Euro im Jahr zahlen. Dafür erstatten die meisten Fahrradversicherer den Verlust des Fahrrads auf Reisen oder Ausflügen, bei Vandalismus oder bei Schäden durch einen Sturz. Allerdings gibt es bei vielen Fahrradversicherern strenge Bedingungen:

"Das Diebstahl-Risiko wird aber häufig nur dann gewährt, wenn auch spezielle Fahrradschlösser verwendet werden. Die Fahrradversicherer sagen dann, von welcher Marke das Fahrradschloss sein darf und das sollte man dann tunlichst befolgen."

Denn sonst muss der Versicherer nicht zahlen. Fahrradbesitzer sollten außerdem ihre Räder immer mit einem eigenständigen Fahrradschloss an einen unbeweglichen, festverankerten Gegenstand anschließen. Ein einfaches Rahmenschloss ist kein Diebstahlschutz. Deshalb empfehlen Versicherer stabile, mechanische Schlösser. Außerdem empfiehlt die Verbraucherschutzexpertin:

"Man sollte auch möglichst alle Schlüssel haben, denn der Versicherer fragt danach: War das Fahrrad abgeschlossen? Wenn ja, muss man ja auch sämtliche Schlüssel vorweisen können."

Mit Foto und Rahmenpass gegen Langfinger

Empfehlenswert ist auch, ein Foto vom Fahrrad zu machen und einen polizeilichen Fahrradpass mit Rahmennummer, Codierung und Adresse des Radbesitzers anzulegen. Den Fahrradpass gibt es auch als kostenlose App für alle Handys. Vorteil der Fahrrad-App: Alle Daten können im Notfall sofort an Polizei und Versicherung weitergeleitet werden.