Fake News Gezielt Falschinformation über deutsche Soldaten in Litauen gestreut

In Litauen stationierte Bundeswehr-Soldaten (dpa/picture alliance)

Gegen die in Litauen stationierten Bundeswehr-Soldaten sind gezielt Falschinformationen über eine angebliche Vergewaltigung in Umlauf gebracht worden.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin sagte, vor einigen Tagen seien E-Mails an Politiker und Medien verschickt worden. Darin sei von der Vergewaltigung einer minderjährigen Litauerin durch deutsche Soldaten die Rede gewesen. Die litauische Regierung stellte klar, dass es einen solchen Vorfall nicht gab. Zum Urheber der Mails konnte das Verteidigungsministerium nichts sagen. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtete unter Berufung auf einen Nato-Diplomaten, es handele sich um eine gezielte Provokation Russlands, um die Bundeswehr und die Nato zu diskreditieren. Das Vorgehen erinnere an einen Fall im vergangenen Jahr, als russische Medien tagelang über eine angebliche Vergewaltung einer 13-Jährigen aus einer russisch-deutschen Familie durch Flüchtlinge in Berlin berichtet hatten.