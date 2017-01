Fall al-Bakr Kommission sieht Fehlerkette bei Sachsens Behörden

Fahndungsfoto des terrorverdächtigen Syrers Dschaber al-Bakr (picture alliance / dpa / Polizei Sachsen, Christian Zander)

Im Fall des Terrorverdächtigen al-Bakr hat es eine "Fehlerkette" bei der sächsischen Polizei und beim Justizvollzug gegeben.

Das stellte eine Expertenkommission unter Leitung des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Landau fest. Im Abschlussbericht heißt es, während des Polizeieinsatzes habe es an einem funktionsfähigen Führungsstab gefehlt. Außerdem ist von erheblichen Kommunikationsdefiziten die Rede. Deswegen habe al-Bakr im vergangenen Oktober in Chemnitz zunächst entwischen können. In dem Bericht wird auch auf Fehlentscheidungen im Strafvollzug hingewiesen. Staatsanwälte und Gerichte hätten unter anderem die Vollzugsbeamten nur unzureichend über den Gefangenen in Kenntnis gesetzt. Die Betreuung des Terrorverdächtigen - nicht aber dessen Kontrolle - sei unzureichend gewesen. Al-Bakr erhängte sich in der Justizvollzugsanstalt Leipzig.