Fall Amri Ausländeramt gab nach Medienbericht wichtige Information über Amri an Staatsschutz weiter

Anschlag mit Lastwagen auf Berliner Weihnachtsmarkt. (dpa-Bildfunk / Michael Kappeler)

Die nordrhein-westfälischen Behörden haben offenbar mindestens ein Jahr vor dem Anschlag in Berlin über mögliche Kontakte von Anis Amri zur Terrormiliz IS gewusst.

Nach Informationen der "Neuen Ruhr Zeitung" hatten Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft den Tunesier im Dezember 2015 deswegen dem zuständigen Ausländeramt gemeldet. Dieses habe die Information an den Staatsschutz weitergegeben. Von dort habe es dann geheißen, der Mann stehe bereits im Fokus. - Dem Zweiten Deutschen Fernsehen zufolge hielt sich Amri längere Zeit in der Schweiz auf. Derzeit überprüften die dortigen Behörden die Kontakte, die auf dessen Mobiltelefon gefunden worden seien. Die Ermittler halten es demnach für wahrscheinlich, dass sich Amri auch seine Pistole in der Schweiz besorgt habe.