Fall Amri Berichte über mehrere Bahnfahrten während der Flucht

Anis Amri, der inzwischen erschossene mutmaßliche Attentäter von Berlin. (BKA)

Über die Fluchtroute des mutmaßlichen Attentäters von Berlin werden immer mehr Details bekannt.

Französische Medien berichten, Anis Amri, sei mit der Bahn zunächst über Lyon nach Chambéry gefahren. Dort habe der Tunesier dann eine Fahrkarte für den Hochgeschwindigkeitszug TGV über Turin nach Mailand gekauft. Mindestens eine der Fahrkarten sei in bar bezahlt worden. Weiter heißt es, in Chambéry in der Region Savoyen habe sich am Donnerstag auch Staatspräsident Hollande zu einer Krankenhaus-Einweihung aufgehalten. Dies erkläre, weshalb Kontrollen am Bahnhof nicht vorrangig gewesen seien. Die Polizei werte noch die Überwachungsvideos von den Bahnhöfen in Lyon und Chambéry aus.



Amri war in der Nacht zum Freitag schließlich bei einer Kontrolle von italienischen Polizisten erschossen worden.