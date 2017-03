Der Sondergutachter des Landes Nordrhein-Westfalen zum Fall des Weihnachtsmarkt-Attentäters Amri sieht die Düsseldorfer Behörden weitgehend entlastet.

Er habe keine durchgreifenden Anhaltspunkte für ein relevantes Fehlverhalten oder für maßgebliche Versäumnisse von nordrhein-westfälischen Behörden, heißt es in dem Gutachten des Gießener Strafrechtsprofessors Kretschmer. Das betreffe sowohl die straf- und aufenthaltsrechtliche als auch die polizeiliche Beurteilung Amris. Die Behörden hätten zwar nicht in jeder Hinsicht fehlerfrei gehandelt, doch wäre es lebensfremd, einen derartigen Erwartungshorizont aufzubauen, heißt es weiter.



Auch der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger hat neue Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Fall Amri zurückgewiesen. Am Wochenende hatte "Bild am Sonntag" berichtet, das Landeskriminalamt habe bereits im März 2016 davor gewarnt, dass Amri einen Terror-Anschlag planen könnte. Dazu sagte Jäger, diese Warnung sei bekannt gewesen. Das LKA habe ermittelt, dass von Amri eine Gefahr ausgehe. Sowohl das NRW-Innenministerium als auch das Terrorabwehrzentrum in Berlin hätten darüber beraten, aber keine Rechtsgrundlage für eine Abschiebung Amris gesehen.