Fall Amri Jäger räumt Fehleinschätzung ein

Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) steht im Saal des Innenausschusses. (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Nordrhein-Westfalens Innenminister Jäger hat im Fall des Berliner Attentäters Amri Fehleinschätzungen eingeräumt.

Der SPD-Politiker sagte im Innenausschuss des Landtags in Düsseldorf, mit dem Wissen von heute sei klar, dass Amri falsch beurteilt worden sei. Jäger verwies auf die Einschätzung der Sicherheitsbehörden. Sie waren übereinstimmend zu dem Schluss gekommen, dass der Tunesier keine konkreten Anschlagspläne hatte. Jäger betonte, vor der Schuldfrage müsse die Analyse kommen.



Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Maaßen, bestritt Versäumnisse der Sicherheitsbehörden. Er sagte in Berlin, nach seiner Einschätzung sei der Informationsaustausch gut gewesen. Maaßen erklärte, er könne nicht beurteilen, ob die Ausländerbehörden alles richtig gemacht hätten. - Der als islamistischer Gefährder eingestufte Amri hatte im Dezember bei einem Anschlag in Berlin zwölf Menschen getötet.