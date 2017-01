Fall Amri Kraft (SPD) will Sonderbeauftragte einsetzen

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) (picture alliance / Federico Gambarini / dpa )

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft will einen Sonderbeauftragten einsetzen, um mögliche Fehler im Fall um den Terrorverdächtigen Amri aufzuarbeiten.

Man stelle sich einer unabhängigen Überprüfung, sagte die SPD-Politikerin den "Ruhr Nachrichten". Nach eigenen Angaben rechnet Kraft mit Ergebnissen bis Ende März. Dann werde man sehen, ob Veränderungen notwendig seien. Die Ministerpräsidentin will heute im Landtag in Düsseldorf erläutern, wie sich die Abläufe vor dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt darstellen. Der Terrorverdächtige Amri hatte zeitweise in Nordrhein-Westfalen gelebt. Die dortigen Behörden waren für sein Asylverfahren zuständig und hatten ihn für gefährlich eingestuft.