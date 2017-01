Fall Amri Linke fordert Untersuchungsausschuss

Die Linke fordert einen Untersuchungsausschuss im Fall Amri. (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Die Linke fordert einen Untersuchungsausschuss des Bundestags, um mögliche Versäumnisse im Fall des Berlin-Attäters Amri aufzuklären.

Die Fraktionsvorsitzenden Wagenknecht und Bartsch sagten in Berlin, es bestehe der Verdacht des Fehlverhaltens einer oder mehrerer Landes- oder Bundesbehörden. Die Regierungsfraktionen hätten jedoch offensichtlich kein großes Interesse an Aufklärung. Es sei skandalös, dass sie deshalb eine weitere Sondersitzung des Innenausschusses blockierten. Die Zahl der ungeklärten Fragen haben noch zugenommen, kritisierten Wagenknecht und Bartsch. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte der "Bild"-Zeitung, man erwarte im Bundestag die vollständige Aufklärung, was in den Sicherheitsbehörden schiefgelaufen sei. Sollte die Bundesregierung diese Fragen nicht umfassend und schlüssig beantworten, sei auch ein Untersuchungsausschuss nicht ausgeschlossen.