Fall Amri Maas räumt Fehler der Behörden ein

Bundesjustizminister Maas hat Versäumnisse im Umgang der Behörden mit dem Weihnachtsmarkt-Attentäter von Berlin, Amri, eingeräumt.

Nach dem, was man mittlerweile wisse, könne niemand behaupten, es seien keine Fehler passiert, sagte der SPD-Politiker im ZDF. Warum die Tat nicht verhindert werden konnte, obwohl Amri als Gefährder bekannt gewesen sei, werde aufgearbeitet. Maas kündigte für die nächsten Tage einen Bericht aller beteiligten Behörden an. Bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche waren zwölf Menschen getötet worden.