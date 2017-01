Fall Amri Maaßen nimmt Ermittler gegen Kritik in Schutz

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen (Archivbild) (picture alliance/ dpa/ Kay Nietfeld)

Angesichts neuer Enthüllungen im Fall Amri hat der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Maaßen, die Sicherheitsbehörden gegen Kritik verteidigt.

Die Kollegen im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum gingen professionell und erfahren an die Sache heran, sagte Maaßen in Berlin. Er könne bisher nicht erkennen, dass die Verantwortlichen in den Ländern Fehler gemacht hätten. Einem Medienbericht zufolge hatten die nordrhein-westfälischen Behörden bereits ein Jahr vor dem Anschlag in Berlin Hinweise auf mögliche Kontakte Amris zur Terrormiliz IS. Nach Informationen des ZDF hielt sich Amri auch längere Zeit in der Schweiz auf, wo er sich möglicherweise die bei dem Anschlag verwendete Pistole besorgte.