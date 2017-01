Fall Amri Medienberichte: BKA erstellte Chronologie über Ermittlungen

Fahndungsfotos des im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Berlin gesuchten Tunesiers Anis Amri. (pa/dpa/Dedert)

Der Berliner Attentäter Amri soll vor dem Anschlag mehrfach den Wunsch geäußert haben, in sein Heimatland Tunesien zurückzukehren.

Das berichten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf einen vertraulichen Bericht des Bundeskriminalamts. Den Angaben zufolge hat das BKA in einer Chronologie die polizeilichen Erkenntnisse über Amri in den Monaten vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesammelt. Aus den Unterlagen gehe hervor, dass die Behörden ein Attentat für unwahrscheinlich hielten. Der Tunesier hatte demnach islamistisches Gedankengut geäußert, sei aber im Drogenhandel tätig gewesen, habe sich mit Konkurrenten aus dem Milieu geschlagen und selbst Kokain und Ecstasy konsumiert. - Bei dem Anschlag in Berlin wurden zwölf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt.