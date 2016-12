Fall Amri Mutmaßlicher Berlin-Attentäter auf Videos in Frankreich erkannt

Anis Amri, der inzwischen erschossene mutmaßliche Attentäter von Berlin. (BKA)

Die Hinweise über die Fluchtroute des mutmaßlichen Attentäters von Berlin haben sich in Frankreich bestätigt.

Überwachungsvideos zeigten Anis Amri am Nachmittag des 22. Dezember auf einem Bahnsteig in Lyon, melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf lokale Ermittler. Zu sehen sei außerdem, dass er allein reiste. Zuletzt hatten französische Medien berichtet, Amri sei mit der Bahn zunächst über Lyon und dann nach Chambéry gefahren. Dort habe der Tunesier mit Bargeld eine Fahrkarte für den Hochgeschwindigkeitszug TGV über Turin nach Mailand gekauft. In der Nähe der italienischen Stadt war der 24-Jährige schließlich in der Nacht zum Freitag bei einer Kontrolle von Polizisten erschossen worden.



Tunesiens Außenministerium erklärte heute, das Land habe der Abschiebung Amris zwei Tage vor dem Anschlag in Berlin zugestimmt und die Zusage an die deutschen Behörden geleitet. Amri hatte in Deutschland vergeblich Asyl beantragt und sollte daher in sein Heimatland zurückgebracht werden.