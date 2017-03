Der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger hat neue Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Fall des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri zurückgewiesen.

Die Warnung des Landeskriminalamts sei bekannt gewesen, sagte der SPD-Politiker in Düsseldorf. Das LKA habe ermittelt, dass von Amri eine Gefahr ausgehe. Es sei deshalb an den Generalbundesanwalt herangetreten, um ein Verfahren wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat einzuleiten. Über die Anregung des LKA, die Abschiebung anzuordnen, sei sowohl im NRW-Innenministerium als auch im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Berlin beraten worden. Beide hätten dafür jedoch keine Rechtsgrundlage gesehen, sagte Jäger.



CDU und FDP werfen ihm schwere Versäumnisse vor und fordern seinen Rücktritt. Jäger soll am Mittwoch vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Düsseldorfer Landtag angehört werden.