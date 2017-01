Fall Amri Opposition verlangt Aufklärung - kleine Anfrage

Der Ort des Anschlags vom 20.12.2016. (picture-alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Im Fall des mutmaßlichen Berliner Attentäters Amri drängt die Opposition im Bundestag weiter auf Aufklärung.

Die Grünen-Fraktion verlangte in einer sogenannten kleinen Anfrage an die Regierung Auskunft über etwaige Fehler und Versäumnisse in der Zeit vor dem Anschlag. In dem Antrag heißt es nach Angaben der "Berliner Zeitung", die Regierung schulde Parlament und Öffentlichkeit auch mehrere Wochen nach der Tat eine vollständige Aufklärung. Auf Antrag des Grünen-Politikers Ströbele wurde für den 16. Januar eine Sondersitzung des Parlamentarischen Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste anberaumt. Die Linke forderte einen Untersuchungsausschuss des Bundestags. Ihre Fraktionsvorsitzenden Wagenknecht und Bartsch sagten in Berlin, es bestehe der Verdacht des Fehlverhaltens einer oder mehrerer Landes- beziehungsweise Bundesbehörden.