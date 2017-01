Fall Amri PKG setzt eigene Task Force ein

Zum Umgang der Behörden mit dem Attentäter auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin gibt es noch offene Fragen. (picture-alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das Geheimdienst-Kontrollgremium des Bundestages will mögliche Fehler der Behörden im Fall des Attentäters von Berlin, Amri, selbst untersuchen.

Man werde dafür eine Task Force einsetzen, sagte der PKG-Vorsitzende Binninger nach einem Treffen des Gremiums in Berlin. Man verspreche sich davon schnellere Ergebnisse als etwa durch einen Untersuchungsausschuss. Vertreter von Linkspartei und Grünen warfen den Behörden schwere Fehler vor, die aufgeklärt werden müssten. Den Parlamentariern lag ein vom Bundeskriminalamt erstellter chronologischer Bericht vor. Daraus geht hervor, dass der Attentäter Amri seit November 2015 regelmäßig im Visier der deutschen Sicherheitsbehörden war.



Verfassungsschutzpräsident Maaßen nahm die Sicherheitsbehörden erneut gegen Kritik in Schutz. Auf Bundesbene habe man sehr eng zusammengearbeitet, sagte Maaßen bei einer CSU-Klausur in Bayern.