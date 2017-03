Im Fall des Berliner Attentäters Amri stellt der von der nordrhein-westfälischen Landesregierung beauftragte Experte sein Gutachten vor.

Der Gießener Strafrechtsprofessor Kretschmer war im Januar als Sonderermittler beauftragt worden, um mögliche Fehler der Behörden im Umgang mit Amri festzustellen. Er wird in dieser Woche auch als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Landtags befragt. Am Wochenende hatte die "Bild am Sonntag" berichtet, das Landeskriminalamt habe bereits im März 2016 davor gewarnt, dass Amri einen Terroranschlag planen könnte. Das Innenministerium in Düsseldorf betonte, der Vermerk sei keineswegs neu gewesen. Amri hatte am 19. Dezember in Berlin den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt verübt, bei dem 12 Menschen getötet wurden.