Fall Amri Sondersitzung der Geheimdienst-Kontrolleure

Der Politiker der Partei Bündnis 90/Die Grünen, Hans-Christian Ströbele. (picture alliance / dpa - Rainer Jensen)

Das Parlamentarische Gremium zur Kontrolle der Geheimdienste kommt am 16. Januar zu einer Sondersitzung im Fall des mutmaßlichen Berliner Attentäters Amri zusammen.

Das berichtet die Deutsche Presse Agentur. Der Grünen-Politiker Ströbele, eine Mitglied des Gremiums, hatte die Sitzung verlangt. Die Linke forderte unterdessen einen Untersuchungsausschuss des Bundestags, um mögliche Versäumnisse der Ermittler aufzuklären. Die Fraktionsvorsitzenden Wagenknecht und Bartsch sagten in Berlin, es bestehe der Verdacht des Fehlverhaltens einer oder mehrerer Landes- oder Bundesbehörden. Die Regierungsfraktionen hätten jedoch offensichtlich kein großes Interesse an Aufklärung. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte der "Bild"-Zeitung, man erwarte im Bundestag die vollständige Aufklärung, was in den Sicherheitsbehörden schiefgelaufen sei.