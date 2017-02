Fall Amri Untersuchungsausschuss in NRW nimmt Arbeit auf

Propagandabild aus einem Video von Anis Amri, verbreitet von der Terrororganisation IS, aufgenommen in Berlin. (AP)

Im Landtag von Nordrhein-Westfalen hat ein Untersuchungsausschuss zum Fall des Berliner Weihnachtsmarktattentäters Amri seine Arbeit aufgenommen.

Das Gremium hat für die Aufklärung der Sachverhalte nur Zeit bis Mitte Mai, da dann Landtagswahlen in dem Bundesland sind. Der Ausschussvorsitzende Wolf von der SPD teilte mit, wegen der Kürze der Zeit könnten nicht alle Sachverhalte aufgegriffen werden. CDU-Obmann Sieveke sagte, der Ausschuss werde auch benötigt, weil Innenminister Jäger nicht zu einer lückenlosen Aufklärung bereit sei. Die Opposition hatte die Einsetzung des Ausschusses beschlossen. Im Kern soll geklärt werden, warum Amri sich auch in Nordrhein-Westfalen frei bewegen konnte. Der Attentäter hatte vor Weihnachten in Berlin einen Anschlag mit zwölf Todesopfern verübt.