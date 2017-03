Der frühere Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Weise, sieht bei der Behandlung des späteren Attentäters Amri Probleme beim Datenaustausch.

Vor dem Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags in Düsseldorf nannte er sowohl Beispiele auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. So sei eine Anfrage bei der europäischen Datenbank für straffällig gewordene Flüchtlinge ohne Treffer geblieben, obwohl Amri in Italien straffällig geworden sein soll. In Deutschland habe es lange keinen Datenabgleich zwischen kommunalen und Bundesbehörden gegeben. Weise erklärte, dies könne man - rückwärts betrachtet - kritisch sehen.



Der in Nordrhein-Westfalen gemeldete Amri hatte vor dem Attentat am 19. Dezember mehrere gefälschte Identitäten benutzt.