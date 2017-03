Im Fall des Berliner Attentäters Amri hat es nach den Worten des früheren Leiters des Bundesamtes für Flüchtlinge, Weise, Probleme beim Datenaustausch gegeben.

Das wurde bei der Zeugenaussage Weises vor dem Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags in Düsseldorf deutlich. Demnach ergab die Anfrage bei der europäischen Datenbank für Fingerabdrücke straffällig gewordener Flüchtlinge keinen Treffer, obwohl Amri in Italien straffällig geworden sein soll. Darüberhinaus haben nicht alle Ausländerbehörden die vom Bund bezahlte Technik eingesetzt.



Amri war in Nordrhein-Westfalen gemeldet und hatte mehrere gefälschte Identitäten benutzt. Der Ausschuss will klären, warum der als islamistischer Gefährder eingestufte Tunesier sich in Deutschland frei bewegen und das Attentat am 19. Dezember in Berlin begehen konnte. Am Nachmittag soll sich der Präsident des Bundeskriminalamts, Münch, äußern.