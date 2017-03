Im Fall des Berlin-Attentäters Amri hat es offenbar Probleme beim europäischen und innerdeutschen Datenaustausch gegeben.

Entsprechend äußerten sich der frühere Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Weise, und der Präsident des Bundeskriminalamts, Münch, bei ihren Befragungen vor dem Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags. Weise erklärte, die Abfrage in der Eurodac-Datenbank, in der die Fingerabdrücke straffällig gewordener Flüchtlinge gespeichert würden, habe bei Amri keinen Treffer ergeben, obwohl der Tunesier in Italien aufgefallen sei. Münch sprach sich in diesem Zusammenhang dafür aus, das Schengener Informationssystem um biometrische Daten zu ergänzen und die Polizeigesetze der Bundesländer zu harmonisieren.