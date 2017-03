Im Fall Anis Amri hat das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages nach Medieninformationen Schwächen bei den Ermittlungen im Vorfeld des Anschlags festgestellt.

Das gehe aus einem geheimen Untersuchungsbericht hervor, berichtet der RBB unter Berufung auf Angaben aus Fraktionskreisen. Darin werde das Verfahren zur Bewertung von islamistischen Gefährdern im Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzentrum als unzureichend bemängelt. In der Einrichtung sind die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern vertreten. Außerdem kritisiere das Kontrollgremium, dass die Nachrichtendienste und vor allem der BND nicht ausreichend in die Ermittlungen gegen den späteren Weihnachtsmarkt-Attentäter

involviert gewesen seien.



In dem Papier wird demnach ferner eine stärkere Einbindung von Justiz- und Ausländerbehörden gefordert, um Gefährder konsequent abschieben zu können.