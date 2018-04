Ein hochrangiger Kriminalpolizist hat Fehler bei der Beobachtung des späteren Attentäters Anis Amri eingeräumt.

Der Islamist sei zwar im Frühling und Frühsommer 2016 observiert worden, sagte der frühere LKA-Dezernats-Leiter im Untersuchungsausschuss des Berliner Senats. Dann aber sei die Beobachtung beendet worden, weil man keine Erkenntnisse über terroristische Pläne gehabt und Amri eher als Drogenhändler eingestuft habe. Zudem seien nicht genug Observationsteams bei der Polizei verfügbar gewesen, erklärte der Beamte weiter. Dass man sich Amri nicht mehr genauer angeschaut habe, sei ein Fehler gewesen, den man nicht schönreden könne.



Bei dem Terroranschlag des Islamisten auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche wurden am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen getötet und über 70 verletzt. Wenige Tage später wurde der gebürtige Tunesier auf der Flucht in der Nähe von Mailand von einem Polizisten erschossen.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.