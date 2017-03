Im Fall des islamistischen Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Todesopfern werden neue Details bekannt. Das nordrhein-westfälische Innenministerium wurde einem Zeitungsbericht zufolge bereits im März 2016 vom Landeskriminalamt davor gewarnt, dass der tunesische Attentäter Anis Amri eine Terrortat planen könnte.

Wegen der Gefahr eines Anschlags oder Selbstmord-Attentats habe das LKA sogar konkret vorgeschlagen, eine Abschiebung anzuordnen, berichtet die "Bild am Sonntag" Demnach diente den Ermittlern als Beleg für Amris Gefährlichkeit unter anderem ein überwachter Chat. Darin soll er angekündigt haben, in Deutschland "eine Schwester" heiraten zu wollen. Als sein Chatpartner dies nicht verstand, habe er den Begriff "Dougma" verwendet - nach Angaben der LKA-Beamten eine "Metapher für einen Selbstmordanschlag".



NRW-Innenminister Jäger soll am Mittwoch vor dem Landtags-Untersuchungsausschuss zum Fall Amri aussagen. CDU und FDP werfen ihm Versagen vor, weil sein Ressort eine Abschiebung Amris nicht durchgesetzt habe.



Der Chef der CDU in Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, sagte dem Blatt: "Diese neuen Enthüllungen sind dramatisch." Jäger sei "ein Sicherheitsrisiko für die Menschen in ganz Deutschland". Der stellvertretende Chef der FDP im Landtag, Stamp, forderte Jäger zum Rücktritt auf. "Dieser Vermerk ist der klare Beleg, dass im Verantwortungsbereich von Innenminister Jäger versagt wurde." Doch verweigere dieser eine Fehleranalyse. Der SPD-Politiker selbst hatte erklärt, eine Abschiebung Amris sei in seinem Ministerium als rechtlich nicht durchsetzbar erachtet worden.