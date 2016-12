Fall Anis Amri Proteste in Tunesien gegen Rückkehrer - Festnahme mutmaßlicher Komplizen

Dschihadisten wie ihn wollen die Tunesier lieber im Ausland sehen: Anis Amri, mutmaßlicher Attentäter von Berlin. (BKA)

In Tunesien haben rund Tausend Menschen gegen eine mögliche Rückkehr ausgereister Dschihadisten demonstriert.

Vor dem Parlament in Tunis trugen sie Plakate mit Aufschriften wie "Verschließt dem Terrorismus die Türen" und "Keine Toleranz, keine Rückkehr" sind Berichte- Anlass waren Äußerungen von Präsident Essebsi, wonach man Heimreisen tunesischer Dschihadisten nur schwer verhindern könne. Heute hatten die lokalen Behörden die Verhaftung von drei Männern bekanntgegeben, die Kontakt zum mutmaßlichen Attentäter von Berlin gehabt haben sollen, darunter ein Neffe von Anis Amri.

Auch in Spanien und Italien untersuchen die Ermittler, ob der tunesische IS-Anhänger dort Komplizen hatte.



Der 24-Jährige war gestern auf seiner Flucht in Italien bei einer Polizeikontrolle erschossen worden.