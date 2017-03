Der Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zum Terrorfall Amri hat am Vormittag mit den Zeugenvernehmungen begonnen.

Das Gremium befragte zunächst den früheren Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Weise. Am Nachmittag soll sich der Präsident des Bundeskriminalamts, Münch, äußern. Der Ausschuss will klären, warum der als islamistischer Gefährder eingestufte Tunesier sich in Deutschland frei bewegen und das Attentat am 19. Dezember in Berlin mit 12 Toten begehen konnte. Amri war in Nordrhein-Westfalen gemeldet und als Asylbewerber abgelehnt worden. Er nutzte mehrere gefälschte Identitäten.