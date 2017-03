Der Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zum Terrorfall Amri vernimmt heute die ersten Zeugen.

Geladen sind der Präsident des Bundeskriminalamts, Münch, und der ehemalige Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Weise. Der Ausschuss will klären, warum der als islamistischer Gefährder eingestufte Tunesier sich in Deutschland frei bewegen und das Attentat am 19. Dezember in Berlin begehen konnte. Amri war in Nordrhein-Westfalen gemeldet und als Asylbewerber abgelehnt worden. Er nutzte mehrere gefälschte Identitäten, wurde observiert und war kurz in Abschiebehaft. Bei dem Anschlag in Berlin wurden 12 Menschen getötet.