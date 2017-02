Fall Deniz Yücel Auswärtiges Amt bittet türkischen Botschafter zu Gespräch

Ein Plakat auf einer Solidaritätskundgebung für Yücel im hessischen Flörsheim. (dpa/ Andreas Arnold)

Das Auswärtige Amt hat den türkischen Botschafter Aydin im Fall des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel zu einem Gespräch ins Ministerium gebeten.

Außenminister Gabriel teilte im Internet mit, Staatsminister Lindner habe Aydin die deutsche Haltung in dem Fall deutlich machen wollen. Man setze sich mit Nachdruck für eine rasche Freilassung Yücels ein. Gabriel sprach von der größten Belastungsprobe für das Verhältnis zu Ankara in der Gegenwart.



Der deutsch-türkische Zeitungsreporter war gestern in der in Türkei Untersuchungshaft gekommen. Die Staatsanwaltschaft wirft Yücel Terrorpropaganda und Aufwiegelung der Bevölkerung vor. Bei Bundeskanzlerin Merkel, Justizminister Maas und den Bundestagsparteien stieß das Vorgehen der türkischen Justiz auf scharfe Kritik. Das Parlament wird sich auf Antrag der Linksfraktion voraussichtlich in der kommenden Woche mit dem Fall befassen.In mehreren Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gab es Autokorsos und Solidaritätskundgebungen für den Journalisten.