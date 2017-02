Fall Deniz Yücel Bundespräsident bezweifelt Rechtsstaatlichkeit in der Türkei

Solidaritätsaktion für Yücel in seinem hessischen Heimatort Flörsheim. (picture-alliance / dpa / Andreas Arnold)

Im Fall des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel hat Bundespräsident Gauck die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei in Zweifel gezogen.

Gauck sagte vor Korrespondenten ausländischer Medien im Schloss Bellevue in Berlin, man könne in Deutschland nicht nachvollziehen, warum diese Attacke auf die Pressefreiheit notwendig sei. Das Vorgehen in der Türkei wecke Zweifel, ob das Land ein Rechtsstaat bleiben wolle. Zuvor war der türkische Botschafter in Deutschland, Aydin, zu einem Gespräch ins Auswärtige Amt gebeten worden. Außenminister Gabriel sagte anschließend, man setze sich mit Nachdruck für eine rasche Freilassung Yücels ein. Gabriel sprach von der größten Belastungsprobe für das Verhältnis zu Ankara in der Gegenwart. Die Parteien im Bundestag kritisierten das Vorgehen der türkischen Justiz ebefalls scharf. Das Parlament wird sich auf Antrag der Linksfraktion voraussichtlich in der kommenden Woche mit dem Fall befassen. Der deutsch-türkische Zeitungsreporter war gestern in der Türkei in Untersuchungshaft gekommen. Die Staatsanwaltschaft wirft Yücel Terrorpropaganda und Aufwiegelung der Bevölkerung vor.