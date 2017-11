Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat der türkischen Regierung eine letzte Frist im Fall des inhaftierten deutschen Journalisten Yücel gesetzt.

Wie eine Gerichtssprecherin der ARD bestätigte, muss Ankara bis zum 28. November eine Stellungnahme in Straßburg dazu abgeben, was Yücel genau vorgeworfen wird. Ursprünglich hätte die türkische Regierung dies bereits bis zum 24. Oktober erklären müssen. Yücel sitzt seit Februar in Istanbul in Einzelhaft, angeblich weil er Mitglied einer Terror-Organisation sei. Die Bundesregierung wirft der Türkei dagegen vor, Yücel und weitere Deutsche aus politischen Gründen inhaftiert zu haben.