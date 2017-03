Der in der Türkei inhaftierte deutsch-türkische Journalist Yücel kommt weiterhin nicht frei.

Ein Gericht in Istanbul lehnte einen entsprechenden Antrag seiner Anwälte ab. Die Art und Weise der Berichterstattung Yücels sei nicht mehr durch die Pressefreiheit gedeckt, hieß es in der Entscheidung. Dies betreffe Überschriften, Bilder, Ausdrucksweise und Ton der Berichte. Nach wie vor verwehrt bleibt zudem deutschen Botschaftsvertretern der Zugang zu Yücel. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte in Berlin, konsularische Betreuung sei weiterhin nicht möglich. Erst gestern habe der türkische Außenminister Cavusoglu seinem deutschen Kollegen Gabriel zugesagt, sich der Sache anzunehmen.



Der Korrespondent der deutschen Tageszeitung "Die Welt" sitzt seit Ende Februar wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda in Untersuchungshaft in einem Gefängnis nahe Istanbul. Kritiker vermuten politische Hintergründe.