Der in der Türkei inhaftierte deutsch-türkische Journalist Yücel kommt vorerst nicht frei.

Ein Gericht in Istanbul lehnte einen entsprechenden Antrag seiner Anwälte ab. Zur Begründung hieß es, die Art und Weise der Berichterstattung Yücels sei nicht mehr durch die Pressefreiheit gedeckt. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin haben deutsche Botschaftsvertreter nach wie vor keinen Zugang zu Yücel. Der Korrespondent der Tageszeitung "Die Welt" sitzt seit Ende Februar unter dem Vorwurf der Terrorpropaganda in der Türkei in Untersuchungshaft.