Schauen wir erst mal auf die Fakten:

In Großbritannien gab es einen Anschlag. Offenbar mit dem Ziel, zwei Menschen zu töten. Mit einem sehr speziellen hochgefährlichen Nervengift. Dazu eins, das in der Sowjetunion entwickelt wurde und damit sofort eine Spur nach Russland legt.

Folgt die Frage: Wer hat was von so einem Anschlag? Da gibt es verschiedene Antworten. Alle sind reine Spekulation.

Ein weiterer Konflikt würde Putin noch mehr isolieren

Die erste: Der Anschlag wurde von Wladimir Putin gelenkt. Um den Konflikt zwischen Russland und dem Westen zu verschärfen. Das könnte den Präsidenten Putin kurz vor den Wahlen innenpolitisch auf einen Podest stellen. Weil er dasteht als jemand, der Russland souverän verteidigt und seine Bevölkerung vor dem Feind beschützt. Das ist die These von Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. Und tatsächlich wird die russische Führung nicht müde, die Vorwürfe aus London immer wieder als Provokation zu bezeichnen.

Russland solle auf diese Weise vom bösen Westen diskreditiert werden. Aber auch, wenn Nawalny oft schon recht hatte mit seinen Vermutungen - diese teile ich nicht. Der russische Präsident sucht international nach Anerkennung. Ein weiterer Konflikt würde ihn noch mehr isolieren. Der Vorteil für Russland erscheint mir hier unwesentlich.

Eine weitere Spekulation: Russland braucht Geld, vor allem Devisen. Die Oligarchen bringen ihren Reichtum seit Jahren in die sicherere City of London. Jetzt drohen Sanktionen. Aus Angst könnten die Oligarchen ihre Milliarden packen, um nach Russland zurückzukehren. Das würde Putin helfen. Ganz klar Vorteil Russland. Aber warum der Anschlag jetzt - so kurz vor den Wahlen? Darauf finde ich keine Antwort.

Bleibt noch: Wladimir Putin hat direkt gar nichts mit dem Anschlag zu tun. Sondern es waren die russischen Geheimdienste im Alleingang. Hm. Was ist das denn dann für ein Staat? Was ist da dann los im Kreml? Und warum? Möglicherweise rumort es in Putins innerem Kreis ja. Machtspiele. Sicherung von Anerkennung. Und eine Gruppe möchte Wladimir Putin sozusagen ein Geschenk machen.

Im Zweifel für den Angeklagten

Alles das kann sein. Und verheißt nichts Gutes. Ähnlich wie in Sowjetzeiten wird der Kreml seit ein paar Jahren wieder zum unbekannten Wesen. Darüber hinaus: unberechenbar. Ausschließen können wir nichts - Und: Der Westen traut Russland derzeit auch Vieles zu.

Genau hier sollten wir im Moment aber mal innehalten. Im Zweifel gilt "für den Angeklagten". Da bin ich also erst mal ganz bei Außenminister Lawrow. Zeigt uns doch erst mal die Beweise! Und damit reiht sich der Fall des Ex-Agenten Skripal in den Fall Staatsdoping und Beeinflussung der Wahlen in den USA. Auch hier verdächtigt der Westen Russland. Ohne belastbare Beweise vorzulegen. Womit ich Russland nicht zutraue, es in allen Fällen nicht einfach unglaublich geschickt angestellt zu haben! Aber auch dafür gibt es keine Beweise.