Fall Höcke AfD leitet Ordnungsmaßnahmen ein

Der AfD-Politiker Björn Höcke. (imago / Steve Bauerschmidt)

Wegen seiner umstrittenen Äußerungen hat die AfD ein Parteiordnungsverfahren gegen ihren Thüringer Landesvorsitzenden Höcke beschlossen.

Medienberichten zufolge stellte der AfD-Vorstand in einer Telefonkonferenz fest, dass Höcke dem Ansehen der Partei geschadet habe. Deshalb werde man ein Ordnungsverfahren einleiten. AfD-Chef Meuthen sagte, er könne mit dieser Entscheidung leben. Ein sofortiger Ausschluss Höckes wäre aus seiner Sicht nicht sinnvoll gewesen. Das breite Meinungsspektrum der Partei solle erhalten bleiben. - Höcke hatte vor Kurzem in einer Rede zum Thema Patriotismus eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert. Das Holocaust-Mahnmal in Berlin bezeichnete er als "Denkmal der Schande".