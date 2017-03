Die malaysische Regierung will die Visumspflicht für Nordkoreaner wieder einführen.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Bernama berichtete, gilt die Maßnahme ab dem 6. März. Der stellvertretende Ministerpräsident Zahid Hamidi habe die Maßnahme mit der nationalen Sicherheit begründet. Vor zwei Wochen war auf einem Flughafen in Kuala Lumpur der Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vergiftet worden. Südkorea und die USA beschuldigen das Regime in Pjöngjang, für das Attentat auf Kim Jong Nam verantwortlich zu sein. Die Ermittler in Malaysia haben zwei Frauen in dem Fall angeklagt.