Der nordkoreanische Botschafter in Malaysia muss das Land verlassen.

Wie das Außenministerium in Kuala Lumpur bekanntgab, wurde der Diplomat zur unerwünschten Person erklärt und hat binnen 48 Stunden seine Heimreise anzutreten. Hintergrund der diplomatischen Sanktion ist der Mordanschlag auf den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Malaysia wirft Pjöngjang vor, Drahtzieher der Attacke gewesen zu sein. Das Regime weist den Vorwurf zurück.



Kim Jong Nam war am 13. Februar am Flughafen von Kuala Lumpur ein mit Nervengift getränktes Tuch durch das Gesicht gewischt worden. Kurz darauf starb er. In dem Fall sind bislang zwei Frauen aus Vietnam und Indonesien wegen Mordes angeklagt. Gefahndet wird zudem nach sieben Nordkoreanern.