Auch nach dem Rücktritt des slowakischen Ministerpräsidenten Fico gehen die Proteste im Land weiter.

Am dritten Tag in Folge demonstrierten Zehntausende Menschen in Bratislava und anderen Städten für eine lückenlose Aufklärung im Fall des ermordeten Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und dessen Partnerin Martina Kusnirova vor drei Wochen. Außerdem drängen die Menschen weiter auf vorgezogene Parlamentswahlen. - Der Präsident der Slowakei, Kiska, hatte Ficos Rücktrittsgesuch diese Woche angenommen. Nachfolger soll dessen bisheriger Stellvertreter Pellegrini werden.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.