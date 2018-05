Der britisch-amerikanische Unternehmer und Kremlkritiker Browder ist in Spanien vorübergehend festgenommen worden.

Eine Behördensprecherin erklärte, Browder sei inzwischen wieder frei. Man habe festgestellt, dass ein Fahndungsersuchen Russlands via Interpol nicht mehr gültig sei. Browder hatte auf Twitter von seiner Festnahme berichtet. Der Investor war im vergangenen Dezember in Moskau in Abwesenheit zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Die Justiz wirft ihm Steuerhinterziehung und vorsätzlichen Bankrott vor.



Browder arbeitete früher mit dem Anwalt Magnitsky zusammen, der 2009 unter ungeklärten Umständen in einem russischen Gefängnis starb.

