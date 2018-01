Die Kurdische Gemeinde Deutschland hat die deutsche Justiz dafür kritisiert, den früheren Obersten Richter Irans, Schahrudi, ausreisen zu lassen.

Der Ayatollah sei für viele Hinrichtungen sowie die Anordnung von Folter verantwortlich, erklärte der Verband in Gießen. Trotz Strafanzeigen mehrerer Einzelpersonen und Organisationen mit Bezug auf das Völkerrecht habe die Justiz keinen Haftbefehl ausgestellt und den Beschuldigten nicht in ein rechtsstaatliches Strafverfahren überführt.



In Hannover, wo Schahrudi medizinisch behandelt wurde, protestierten am Nachmittag rund einhundert Menschen gegen die Ausreise des Mannes. Dieser hatte die Klinik gestern vorzeitig verlassen. Zuvor hatte die Bundesanwaltschaft Vorermittlungen gegen Sharudi angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.