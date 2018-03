Im Fall des vergifteten Ex-Agenten Skripal hat nun auch Frankreich Maßnahmen gegen Russland angekündigt.

Ein Sprecher von Präsident Macron sagte in Paris, der abscheuliche Giftgas-Anschlag werde Konsequenzen haben. Dabei werde man eng mit den europäischen Partnern zusammenarbeiten. Einzelheiten würden in den kommenden Tagen bekanntgegeben. Zuvor hatte es in einer gemeinsamen Erklärung (Audiolink) Frankreichs, Großbritanniens, Deutschlands und der USA geheißen, Russland sei mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Anschlag verantwortlich. Die Regierung in Moskau kündigte eine diplomatische Reaktion (Audiolink) auf die Ausweisung mehrerer Botschaftsangehöriger aus London an, ohne Details zu nennen.



Der britische Außenminister Johnson schrieb in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, sein Land werde das am Tatort gefundene Giftgas einer unabhängigen Untersuchung durch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen unterziehen lassen. Diese solle die Ergebnisse britischer Ermittler überprüfen, wonach das Gift aus Russland stamme.



Die britische Premierministerin May besuchte heute den Ort des Attentats. Im südenglischen Salisbury dankte sie der Polizei und den Rettungskräften, die nach der Tat im Einsatz waren. Außerdem ließ May sich über den Gesundheitszustand Skripals und seiner Tochter informieren. Beide waren vor anderthalb Wochen bewusstlos auf einer Parkbank gefunden worden und befinden sich in kritischem Zustand.



Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.