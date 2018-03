Im Fall des vergifteten Ex-Agenten Skripal hat nun auch Frankreich Maßnahmen gegen Russland angekündigt.

Ein Sprecher von Präsident Macron sagte in Paris, der abscheuliche Giftgas-Anschlag werde Konsequenzen haben. Einzelheiten würden in den kommenden Tagen bekanntgegeben. In einer gemeinsamen Erklärung konstatierten Frankreich, Großbritannien, die USA und Deutschland, dass Russland mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Anschlag verantwortlich sei.



Der britische Außenminister Johnson schrieb in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", man werde die am Tatort gefundenen Giftgas-Spuren von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen untersuchen lassen. Der russische Vize-Außenminister Riabkow wies Vorwürfe gegen sein Land erneut zurück. Er erklärte, Russland habe sein gesamtes Chemiewaffen-Arsenal gemäß den internationalen Vereinbarungen längst vernichtet.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.