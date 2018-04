Kennen Sie das Buch "Die Konferenz der Tiere" von Erich Kästner? Es ist nur vermeintlich ein Kinderbuch. In Wirklichkeit geht es darum, dass die Menschheit sich streitet und anscheinend partout nicht schlauer werden will. Deswegen kommen die Tiere zusammen. Und in der Not fressen Schwärme von Motten Uniformen auf, sodass die Unverbesserlichen nackt dastehen.

Ach ja, jetzt fragen Sie sich, was das mit dem Fall Skripal zu tun hat. Vielleicht das: Wenn wir nicht aufpassen, wir Menschen, hilft am Ende womöglich nur noch eine Konferenz der Tiere.

Zur Erinnerung: Der frühere russische Doppelagent Skripal ist am 4. März gemeinsam mit seiner Tochter Julia im südenglischen Salisbury vergiftet worden. Bei dem Attentat wurde offenbar das Nervengift Nowitschok verwendet, das früher in der Sowjetunion entwickelt worden ist.

Russland entrüstet über Sitzung des Sicherheitsrats

Inzwischen hat sich die Sache so entwickelt, dass sie im UN-Sicherheitsrat zum Thema wurde. Mehrmals. Denn die Fronten, so muss man inzwischen wohl sagen, haben sich verhärtet. Grundlage für das jüngste Treffen: ein Brief der britischen Premierministerin Theresa May vom 13. März. In dem hatte sie erklärt, Moskau sei mit "hoher Wahrscheinlichkeit" für den Anschlag verantwortlich.

Wie verwickelt das Ganze diplomatisch ist, zeigt sich daran, dass dieses Treffen jetzt auf Antrag Russlands zustande kam. Als sich das UN-Gremium Mitte März zur Salisbury-Attacke traf, war der russische UN-Botschafter noch entrüstet. Sicherheitsrat – was soll das? Nun wollte seine Regierung selbst ein Treffen.

London sagt unverändert, dass Russland hinter dem Anschlag steckt. Moskau hält dagegen, Chemiewaffen dürften von niemanden genutzt werden, egal wo, und es sei nicht hinnehmbar, dass solche Taten straflos blieben. Die Briten wiederum halten das für scheinheilig und nennen den russischen Vorschlag, gemeinsam zu ermitteln, "pervers". Was die Russen wiederum als haltlos zurückweisen.

Zusätzlich gefährlich wird allerdings vor diesem Hintergrund, wenn der Leiter des staatlichen britischen Chemiewaffenlabors erklärt, sie könnten nicht sagen, ob das Gift definitiv in Russland hergestellt worden sei. Genau das hatte Premier May unlängst noch gestützt auf Labor-Analysen und Geheimdienstinformationen in Brüssel behauptet. Deshalb hatte sie auch die Unterstützung von mehr als 20 europäischen Ländern und der NATO gewonnen.

Das Problem ist erkannt, Abhilfe aber schwierig

Und währenddessen dreht sich die Sanktionsspirale. Ausweisungen hüben und drüben, Beschimpfungen, außerdem geraten jetzt die Oligarchen mit Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin ins Visier. So abgekühlt, wie das Verhältnis Westen – Osten derzeit ist, ist es auch kein Wunder, dass mancher schon von einem neuen Kalten Krieg spricht.

Tatsache ist: Die Aggressivität Russlands lässt sich leicht belegen. Die Annexion der Krim, der Konflikt in der Ostukraine, die Unterstützung des syrischen Diktators Assad im Krieg gegen sein Volk – da fallen Hinweise, dass das Gift gegen Skripal aus Russland stamme, zusätzlich ins Gewicht.

Hier nun greift das Wort vom Informationskrieg wieder. Denn die russische Seite nutzt ja diese Gelegenheit für Gegenangriffe, wohl wissend, dass der Westen die ohne Preisgabe von Geheimdienstquellen nicht parieren kann. Was ihn und May in vorderster Front in den Augen der Öffentlichkeit natürlich schwächt. Das Problem ist erkannt, Abhilfe aber schwierig.

Was gegenwärtig bleibt, ist der Satz, dass es – Zitat London – "keine andere plausible Erklärung" gibt als die, dass der Kreml einmal mehr seinem Muster folgt: Verräter werden bestraft, gleich wo. Und sind nicht auch schon vorher russische Agenten auf britischem Boden getötet worden?

Die Frage ist jetzt, ob es mehr Beweise gibt oder geben wird. Oder ob es ganz anders ist. Das erfordert umfassende, unbeeinflusste, seriöse Ermittlungen im Fall Skripal, am besten mit der Wahrheit über das Nowitschok-Programm. Anders ist der Konflikt nicht mehr aufzulösen. Und die Russen müssen die Ermittlungen möglich machen – um zu beweisen, dass sie nichts zu verbergen haben.

Ob die Menschen schlauer werden? Als Alternative bliebe doch nur, dass die Motten kommen und die Uniformen fressen. Denn die Russen wollen ja jetzt demonstrativ ein großes Militärmanöver in der Ostsee abhalten, das allen vor Augen führt, wie mächtig und gefährlich sie sind. Nur nicht, wenn sie nackt dastehen.