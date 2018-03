Die Außenminister der Europäischen Union haben den Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Skripal verurteilt und ihre uneingeschränkte Solidarität mit Großbritannien bekundet.

Der "rücksichtslose und illegale" Angriff habe das Leben vieler Bürger bedroht, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Minister in Brüssel. Man nehme zudem die Einschätzung der britischen Regierung äußerst ernst, wonach die Russische Föderation aller Wahrscheinlichkeit nach verantwortlich sei. Weiter heißt es, Moskau müsse unverzüglich alle Fragen Großbritanniens und der internationalen Gemeinschaft beantworten und eng mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen zusammenarbeiten. Der Einsatz chemischer Waffen sei absolut inakzeptabel und stelle eine Sicherheitsgefährdung für alle dar.



Zwei Wochen nach dem Giftanschlag trafen heute unabhängige Ermittler in Großbritannien ein. Die Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen sollen das bei dem Anschlag verwendete Nervengift untersuchen. Die Überprüfung könnte mehrere Wochen dauern.



Russlands Präsident Putin hatte die Vorwürfe zuvor noch einmal zurückgewiesen, Moskau sei in den Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal und dessen Tochter verwickelt. Sein Land besitze das militärische Nervengift nicht, das nach britischen Angaben bei dem Anschlag verwendet worden sei, sagte Putin nach seiner Wiederwahl. Außerdem hätte es mehr Opfer gegeben, wenn dieses Gift verwendet worden wäre. Kreml-Sprecher Peskow verlangte von London Beweise für eine Verwicklung Russlands oder eine Entschuldigung.

