Die EU-Kommission hat Großbritannien im Fall des vergifteten Doppelagenten Unterstützung zugesagt.

Vizepräsident Dombrovskis sagte in Brüssel, die EU-Kommission sei sehr besorgt. Außenminister Tillerson erklärte, er wisse zwar nicht, ob die russische Regierung von der Vergiftung gewusst habe. Das eingesetzte Nervengift aber stamme eindeutig aus Russland. Er betonte, den Vereinigten Staaten sei das bei dem Angriff genutzte Mittel bekannt. Es sei nicht weit verbreitet und - Zitat - "nur in den Händen einer sehr, sehr begrenzten Anzahl von Akteuren" zu finden. Den Anschlag auf Skripal bezeichnete er als "wirklich ungeheuerliche Tat".



Die britische Premierministerin May hatte vorher schon im Parlament in London gesagt, entweder sei Moskau selbst für den Anschlag verantwortlich oder habe zugelassen, dass das Gift in fremde Hände gerate. May forderte eine Erklärung der russischen Regierung bis heute Abend und drohte mit Sanktionen. Das russische Außenministerium wies erneut jegliche Beteiligung an dem Attentat zurück.



Der Grünen-Außenexperte Trittin sagte im Deutschlandfunk (Audio), er halte eine Beteiligung Russlands an dem Anschlag für sehr wahrscheinlich. Am Ende werde es aber vermutlich nicht gelingen, Ursache und Auftraggeber aufzuklären. Die russische Regierung agiere, wie man es aus den Zeiten des Kalten Krieges kenne, meinte Trittin. Er ist Mitglied der deutsch-russischen Parlamentariergruppe.



Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.