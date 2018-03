Der SPD-Europapolitiker Fleckenstein hat im Fall des vergifteten russisch-britischen Ex-Agenten Skripal vor übereilten Reaktionen der EU gewarnt.

Bevor sich die EU an Sanktionen gegen Dritte beteilige, müssten ihr eindeutige Beweise vorliegen, sagte Fleckenstein im Deutschlandfunk (Audio). Er kritisierte, dass Großbritannien Russland bisher keine Proben des gefundenen Nervengifts ausgehändigt hat. Die Aussage der britischen Regierung, dass das Nervengift in der ehemaligen Sowjetunion hergestellt worden sei, reiche ihm nicht, betonte Fleckenstein.



Russland hatte in der vergangenen Nacht die gesetzte Frist für eine Stellungnahme zu dem Fall verstreichen lassen. Die Botschaft in London erklärte, die russische Regierung werde nicht antworten, bis man Proben der chemischen Substanz erhalte. Sollte Großbritannien Strafmaßnahmen verhängen, werde Russland darauf reagieren.

