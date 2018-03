Im Fall Skripal will Großbritannien die nächsten Schritte eng mit seinen Verbündete abstimmen. Das kündigte Premierministerin May vor Parteianhängern in London an. Für den Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal und dessen Tochter gebe es keine andere Erklärung, als dass der russische Staat verantwortlich sei.

In der kommenden Woche soll der Nationale Sicherheitsrat über weitere Schritte beraten, teilte das Außenministerium in London mit. Auch dort betonten die Diplomaten, für den Giftanschlag sei der russische Staat verantwortlich.



Zuvor hatte Russland angekündigt, dass die 23 britischen Diplomaten in der kommenden Woche das Land verlassen müssen. Außerdem verfügte die russische Regierung, dass die Kulturorganisation British Council ihre Aktivitäten in dem Land einstellen muss. Damit reagiert Russland auf die Ausweisung von ebenfalls 23 russischen Diplomaten aus Großbritannien. Außenminister Lawrow kritisierte die Darstellung um den Giftanschlag als einseitig. Die westliche Propaganda werde leider immer primitiver und unverschämter.



Großbritannien hat inzwischen die Organisation für das Verbot chemischer Waffen eingeschaltet. Das teilte das Büro von Premierministerin May mit. Die britische Regierung geht davon aus, dass bei dem Anschlag das Nervengift Nowitschok verwendet wurde. Sie macht Russland für die Tat verantwortlich. Außenminister Johnson beschuldigte den russischen Präsidenten Putin, die Entscheidung persönlich getroffen zu haben. Der Kreml erklärte, jede Erwähnung des Präsidenten in dem Zusammenhang sei unverzeihlich. Der Vertreter Russlands bei der OPCW, Schulgin, erklärte, er gehe davon aus, dass das Gift aus einem westlichen Labor stamme, etwa aus Großbritannien oder den USA.



Die beiden Anschlagsopfer - Skripal und dessen Tochter - befinden sich nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Ria in kritischem Zustand.



Einen Kommentar unserer Hauptstadtstudio-Korrespondentin Sabine Adler lesen Sie hier: Sie ist der Ansicht, die politische Kultur in Russland sei verroht. Doch der Westen sei nicht unschuldig daran, wenn russische Oligarchen und Agenten ihre Konflikte auf europäischem Boden austrügen. Denn westliche Staaten akzeptierten stillschweigend "Unsummen russischen Geldes".

