Im Fall des vergifteten Doppelagenten Skripal verschärft die britische Premierministerin May den Ton gegenüber Russland. In einer Rede vor dem Parlament in London stellte sie Moskau ein Ultimatum bis Dienstagabend, um gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen eine glaubwürdige Erklärung abzugeben.

Darüber hinaus habe man den russischen Botschafter ins Außenministerium einberufen. May betonte, aus ihrer Sicht sei eine Verwicklung Russlands "höchstwahrscheinlich", betonte May. Entweder sei Moskau selbst für die Attacke verantwortlich oder habe zugelassen, dass das Gift in fremde Hände gerate. Schließlich handele es sich um einen militärischen Kampfstoff aus russischer Produktion. Wenige Stunden zuvor hatte May eine Krisensitzung des Nationalen Sicherheitsrats geleitet. Damit bleiben britische Sanktionen gegen Russland vorerst aus.



Das russische Außenministerium reagierte umgehend. Mays Äußerungen seien eine politische Provokation und "Zirkusvorstellung". Zuvor hatte der Kreml bereits jegliche Beteiligung an dem Giftanschlag zurückgewiesen. Skripal habe für den britschen Geheimdienst gearbeitet und sei auf britischem Territorium vergiftet worden, sagte Präsident Putins Sprecher Peskow. Deshalb habe der Vorfall - Zitat - "nichts mit Russland zu tun, geschweige denn der russischen Führung".



Skripal und seine Tochter waren vor gut einer Woche bewusstlos auf einer Parkbank im südenglischen Salisbury entdeckt worden. Laut Polizei wurden sie Opfer eines Nervengifts und befinden sich in einem kritischen Zustand.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.