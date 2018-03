Im Fall des vergifteten russisch-britischen Doppelagenten Skripal und dessen Tochter hat die Polizei in Großbritannien mehr als 200 Zeugen identifiziert und hunderte Beweismittel sichergestellt.

Das teilte Innenministerin Rudd nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in London mit. An der Untersuchung des Falls seien mehr als 250 Polizisten der Anti-Terror-Einheit beteiligt. Bislang ist nicht bekannt, wer hinter dem Anschlag mit einem Nervengift steckt. Außenminister Johnson hatte Russland verdächtigt und mit Konsequenzen gedroht. Die Regierung in Moskau wies jede Verantwortung zurück. - Skripal und seine Tochter befinden sich nach wie vor in kritischem Zustand.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.